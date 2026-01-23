Hadir di World Economic Forum 2026, Sarinah Bawa Lebih dari 30 Merek Lokal

jpnn.com, SWISS - Sarinah turut berpartisipasi menyukseskan Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19-23 Januari 2026, dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Partisipasi tersebut menegaskan komitmen PT Sarinah sebagai platform strategis penghubung produk lokal Indonesia dengan pasar global, setelah sebelumnya melakukan misi dagang ke Perth, Osaka dan Belanda.

Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menyampaikan bahwa kehadiran Sarinah di Davos merupakan bagian dari langkah terukur perusahaan dalam memasuki fase penguatan ekspor yang dimulai 2026.

“Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion World Economic Forum 2026 di Davos merupakan refleksi dari strategi kami untuk membawa produk lokal Indonesia masuk ke pasar global dengan pendekatan yang tepat sasaran. 2026 menjadi momentum penguatan ekspor Sarinah, kami memastikan produk yang ditampilkan tidak hanya merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga merupakan manifestasi produk siap bersaing dan relevan dengan kebutuhan buyer internasional,” ungkap Raisha dalam keterangan resmi.

Dalam ajang ekonomi global tersebut, Sarinah menghadirkan lebih dari 30 merek lokal terkurasi yang dipresentasikan di Indonesia Pavilion, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan selera, ekspektasi, dan standar pasar internasional.

Kurasi dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan tren global, preferensi buyer, serta potensi komersialisasi jangka panjang.

Seluruh produk yang dibawa telah siap ekspor, baik dari sisi kualitas material, desain, konsistensi produksi, maupun pemenuhan standar pasar global.

Proses kurasi Sarinah dilakukan berbasis pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan perilaku buyer internasional, sehingga produk-produk yang dihadirkan tidak hanya kuat secara narasi budaya, tetapi juga kompetitif secara bisnis.