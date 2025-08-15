Hadir ke Sidang Tahunan DPR, Puan Menumpangi Kendaraan Baru, Ini Mobilnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani terekam menumpangi Pindad Maung berkelir hitam ketika menghadiri Sidang Tahunan dan mendengarkan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Tampak Puan dikawal seorang perwira kepolisian yang duduk di depan Pindad Maung ketika hendak beranjak dari area Kompleks Parlemen.

Diketahui, Puan sebelumnya pernah terekam kamera menumpangi Lexus dan Land Rover saat mengikuti acara kenegaraan atau informal.

Misalnya, saat cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menumpangi Lexus berkelir hitam ketika hadir di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, pada 2023.

Puan pada 2022 juga terekam pernah menumpangi Land Rover Defender warna silver ketika datang ke kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat.

Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu kemudian menerima pertanyaan awak media karena baru pertama kali terlihat menumpangi Pindad Maung.

Baca Juga: Puan Puji Prabowo Perihal Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat dan Penyelesaian Sengketa Pulau

Puan mengaku tak masalah menumpangi Pindad Maung, karena kendaraan itu buatan PT Pindad yang berstatus perusahaan asal Indonesia.

"Ya, enggak apa-apa, produk Indonesia," ujarnya.