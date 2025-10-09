Hadir Kembali, BBW Books Jakarta 2025 Siapkan 5 Juta Buku Baru

jpnn.com, JAKARTA - Setelah absen selama dua tahun, bazar buku internasional Big Bad Wolf (BBW) Books kembali hadir di Jakarta, tepatnya di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, mulai 23 Oktober hingga 2 November 2025.

Ajang tersebut bakal menghadirkan lebih dari lima juta lebih buku baru.

"Kami kembali tahun ini dengan lebih banyak buku, lebih banyak kegiatan, dan lebih banyak hadiah, termasuk 1 buah mobil listrik," kata Pendiri Big Bad Wolf (BBW) Books, Andrew Yap, Kamis (9/10).

Penyelenggaraan di NICE PIK 2 karena dinilai dapat menyajikan venue baru yang lebih luas dan akan membuat pengunjung nyaman.

BBW Jakarta 2025 dibuka setiap hari pukul 09.00-22.00 WIB, dan buka 24 jam penuh pada Sabtu serta Minggu dengan tetap gratis biaya masuk.

"Ini bukan hanya tentang membeli buku, tetapi juga membangun kebiasaan membaca yang bisa mengubah hidup dan menjadikannya gaya hidup untuk menginspirasi," ujarnya.

Dengan semangat gerakan global 'Ubah Dunia, Satu Buku Setiap Waktu', BBW tahun ini menghadirkan koleksi buku terlengkap.

Mulai dari buku anak bergambar, board book, hingga buku pengembangan diri, koleksi fiksi, dan referensi populer dari buku-buku bestseller, penerbit populer, sampai hardcover dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.