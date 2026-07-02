Hadir Kembali, Mandiri Donor Darah Gerakkan 280 Pendonor di 12 Region: Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya

jpnn.com, JAKARTA - Melanjutkan semangat "Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya", Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Donor Darah sebagai wujud komitmen perusahaan untuk tidak hanya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari rangkaian program sosial berkelanjutan Bank Mandiri dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28, yang secara konsisten digelar pada tanggal 2 setiap bulan.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada April 2026, program ini telah berhasil menghimpun lebih dari 7.000 kantong darah sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperluas manfaat serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

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Dalam kegiatan Mandiri Donor Darah periode ketiga ini, Bank Mandiri kembali berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan donor darah serentak pada Kamis (2/7) di 12 Region Bank Mandiri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi lebih dari 280 pendonor di setiap region, sehingga terdapat 3.360 pendonor secara nasional dan turut melibatkan jajaran direksi Bank Mandiri sebagai bentuk teladan dalam menumbuhkan budaya berbagi.

Tidak hanya melibatkan pegawai Bank Mandiri atau Mandirian, kegiatan ini juga terbuka bagi nasabah dan masyarakat umum di sekitar wilayah operasional perusahaan.

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Melalui sinergi bersama berbagai pihak, Bank Mandiri berharap aksi kemanusiaan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi sesama.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, penyelenggaraan Mandiri Donor Darah secara rutin merupakan wujud nyata komitmen perseroan untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bank Mandiri ingin memperkuat semangat berbagi dan gotong royong, sekaligus mengajak partisipasi lebih banyak pihak.