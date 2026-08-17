Hadir Upacara HUT RI di Lenteng, Megawati Ajak Rakyat Doakan Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Masjid At-Taufiq Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Megawati yang mengenakan pakaian berwarna merah tiba di halaman Masjid At-Taufiq dengan didampingi oleh Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama jajaran DPP Partai seperti Ahmad Basarah hingga Romy Soekarno tampak menyambut kedatangan Megawati berserta rombongan.

Megawati melihat pameran Jejak Merdeka Putra Sang Fajar yang berisi perjalanan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dalam rangkaian peristiwa sejarah Indonesia.

Megawati kemudian menuju area upacara, lalu didaulat sebagai pembina dalam kegiatan yang dihadiri ratusan kader PDIP.

Megawati dalam amanatnya mengajak masyarakat mendoakan korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Marilah kita mengucapkan doa bersama terutama untuk daerah NTT, terutama Flores, kita doakan supaya mereka yang telah mengalami musibah untuk menguatkan dirinya,” kata dia, Senin.

Wapres kedelapan RI itu juga mendoakan keluarga korban yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan menghadapi musibah tersebut.