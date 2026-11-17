jpnn.com, MANILA - Pemerintah Indonesia mendorong akselerasi transisi energi melalui kerangka AZEC 2.0 dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di sela-sela KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tingkat tinggi 4th AZEC Leaders’ Meeting tersebut dipimpin bersama oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. selaku Co-Chairs AZEC.

Agenda ini dihadiri oleh para pemimpin serta perwakilan negara anggota, negara mitra, dan berbagai organisasi internasional.

Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi kawasan Asia dalam mewujudkan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mencapai pembangunan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Republik Indonesia menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto sekaligus apresiasi Pemerintah Indonesia kepada para Co-Chairs dan seluruh mitra AZEC atas komitmen kerja sama yang terus terjalin erat.

Selain itu, Indonesia secara khusus menyambut baik kehadiran Timor-Leste yang mulai ikut berpartisipasi dalam forum AZEC. Langkah ini dinilai sangat positif untuk memperluas jangkauan kolaborasi dan memperkuat keterlibatan negara-negara di kawasan dalam menghadapi tantangan energi serta dampak perubahan iklim bersama.

Menko Airlangga menegaskan bahwa ketahanan energi dan aksi iklim merupakan dua agenda yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks tersebut, Indonesia menyambut baik pengembangan AZEC 2.0 yang mengedepankan tiga tujuan utama, yakni penanganan perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat ketahanan energi bagi masyarakat.

Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk memastikan ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, sebagai salah satu fondasi utama ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.