jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Darat mendorong kesiapsiagaan bersama menghadapi dinamika dan tantangan keamanan kawasan dalam forum 27th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting (ACAMM) Tahun 2026.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menunjukkan komitmen itu dengan menghadiri langsung pertemuan yang berlangsung di Melaka, Malaysia, pada 16–19 November 2026.

Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Muhamad Khaled Nordin membuka pertemuan tersebut. Forum ini mengusung tema “Fostering Collective Preparedness Among ASEAN Land Forces for a Stable and Secure Region”.

Tema itu menekankan pentingnya kesiapsiagaan kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga bencana alam, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.

Delegasi dari 10 negara ASEAN mengikuti ACAMM ke-27. Para Kepala Staf Angkatan Darat bertukar pandangan mengenai perkembangan lingkungan strategis, tantangan keamanan regional, serta peluang peningkatan kerja sama militer.

Masing-masing pimpinan juga memaparkan perspektif strategis terkait keamanan Asia Tenggara dan kolaborasi antarangkatan darat.

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Partisipasi KSAD Jenderal Tandyo dalam forum ini mencerminkan komitmen TNI AD untuk berperan aktif dalam diplomasi militer. Forum ini juga memperkuat hubungan TNI AD dengan angkatan darat negara-negara sahabat.

Kerja sama itu membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan lintas batas.