jpnn.com, YOGYAKARTA - Dini Darmawan Prasodjo terpantau masih hadir dalam kegiatan Majelis Taklim Al-Kautsar Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) PT PLN (Persero) di Yogyakarta, Senin (23/11).

Padahal, istri eks Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu sudah bagian dari keluarga besar perusahaan setrum negara.

Kegiatan yang bertema 'Syukur, Muhasabah & Niat' tersebut juga dihadiri PIKK PLN UID Yogyakarta, PLN UID Jawa Tengah, PLN Pusmanpro, PLN UIT Jawa Bagian Tengah dan PLN UIK Tanjung Jati B.

Menurut informasi, perwakilan seluruh PIKK sengaja urunan untuk membiayai kegiatan yang diduga khusus didedikasikan untuk mantan istri bekas 'penguasa' PLN tersebut.

"Iya, patungan (urunan) ini PIKK untuk membiayai kegiatan. Kalau kehadiran Bu Dini kayaknya memang undangan dari PLH Ketua PIKK Bonni Yusuf Didi istri Wadirut, kan mereka bestie di PLN. Makanya acaranya dibuat di Yogya," ucap salah seorang anggota PIKK yang minta namanya dirahasiakan.

Namun soal urunan, sumber enggan menyebutkan berapa besarnya kutipan tersebut.

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Kehadiran Dini memperkuat rumor yang beredar bahwa Darmawan Prasodjo diam-diam masih mendapat perlakuan khusus dari PT PLN (Persero).

Bahkan isunya, pengawalan dari pegawai sub-holding masih melekat kepadanya.