Hadiri Bukber TNI–Polri, Dirut BULOG Dorong Perkuat Sinergi untuk Stabilitas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menghadiri acara buka puasa bersama atau bukber yang diselenggarakan jajaran Polri dan TNI di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta.

Kehadiran Dirut BULOG dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di momentum bulan suci Ramadan.

Acara yang turut dihadiri berbagai pimpinan lembaga dan tokoh nasional tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat soliditas antara institusi Polri dan TNI.

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat koordinasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara bukber TNI-Polri. Foto: Dokumentasi Bulog

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terlebih di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kapolri menyampaikan situasi geopolitik dunia yang tidak stabil, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak luas bagi kondisi global, baik dari sisi kemanusiaan, sosial, maupun ekonomi.