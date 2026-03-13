Hadiri Ciputra Golfpreneur Award 2026, Menpora Jamin Masa Depan Atlet Berprestasi Cemerlang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) dalam membina atlet-atlet muda, khususnya di cabang olahraga golf.

Apresiasi tersebut disampaikan Menpora Erick saat menghadiri Ciputra Golfpreneur Award 2026, Kamis sore (12/3).

Menpora Erick menaruh perhatian terhadap masa depan para atlet. Menurutnya, baik pemerintah maupun sektor swasta perlu memberikan apresiasi kepada atlet tidak hanya ketika mereka meraih prestasi, tetapi juga melalui dukungan berkelanjutan yang menjamin masa depan mereka.

“Para atlet tidak hanya menjadi duta bangsa, tetapi juga mencerminkan kegigihan dan daya juang bangsa. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan penghargaan dalam bentuk akses pendidikan, pembinaan, hingga jaminan masa depan atlet melalui dana pensiun yang saat ini sedang kami eskalasi,” ujarnya.

Erick pun menyampaikan terima kasih kepada CGF yang dinilai konsisten membina serta memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga golf di Indonesia.

“Saya selaku Menpora mengucapkan terima kasih kepada CGF yang konsisten membina dunia golf dan memperhatikan para atletnya, mulai dari menyiapkan, membina, hingga memberikan akses pendidikan yang baik. Kemenpora masih perlu banyak belajar dari CGF terkait program beasiswa bagi para atlet walaupun saat ini kami telah menyiapkan beasiswa LPDP yang ditujukan bagi para atlet maupun pelatih.” tambahnya.

Selain itu, Erick Thohir juga menyoroti potensi besar industri olahraga dan sport tourism yang dinilai terus berkembang. Menurutnya, sektor industri olahraga memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan menjadi peluang untuk meningkatkan prestasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri olahraga kita tumbuh sekitar delapan persen atau bernilai sekitar 625 miliar rupiah, bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya ekosistem olahraga tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja, tetapi perlunya kolaborasi dengan sektor swasta agar industri olahraga dan prestasi atlet dapat berkembang bersama.” tutupnya