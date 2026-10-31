Hadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di HI, Raffi Ahmad dan Willie Salim Dihujat Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Nama Raffi Ahmad dan influencer Willie Salim tengah menjadi sorotan warganet.

Keduanya bahkan mendapat komentar bernada negatif, buntut dari kehadiran mereka di acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) lalu.

Aksi kecaman terhadap Raffi Ahmad dan Willie Salim itu bukan tanpa alasan.

Itu berawal pada Kamis (29/10), Polda Metro Jaya menggelar acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dihadiri oleh unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, komunitas dan elemen masyarakat, serta sejumlah mahasiswa.

Raffi Ahmad dan Willie Salim turut hadir dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 itu.

Namun, acara tersebut menjadi sorotan publik ketika ada orang yang mengaku sebagai mahasiswa, namun belakangan diketahui bahwa orang itu ternyata bukan seorang mahasiswa.

Raffi Ahmad, Willie Salim bahkan dituding turut andil dalam skenario deklarasi Sumpah Pemuda tersebut.