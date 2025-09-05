menu
Hadiri Doa Kebangsaan di Asrama Haji, Herman Deru: Mohon Dukungan

Hadiri Doa Kebangsaan di Asrama Haji, Herman Deru: Mohon Dukungan

Hadiri Doa Kebangsaan di Asrama Haji, Herman Deru: Mohon Dukungan
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri doa kebangsaan di Asrama Haji Palembang, Kamis malam (4/9/2025). Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri doa kebangsaan di Asrama Haji Palembang, Kamis malam (4/9/2025).

Acara yang dirangkai dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu menjadi momentum bagi dirinya menyampaikan harapan atas kelancaran Proyek Strategis Nasional di Sumsel.

Herman Deru menekankan pentingnya doa sebagai kekuatan bangsa.

Dia berharap pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dapat segera terealisasi demi mendukung arus ekspor dari Sumsel ke mancanegara.

“Jika proyek ini terwujud, jalur ekspor akan semakin terbuka. Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkannya,” katanya.

Herman Deru menyebutkan sejumlah capaian pembangunan yang sudah berjalan di antaranya, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,42 persen, program cetak sawah seluas 48.000 hektare untuk ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur yang menduduki peringkat kedua terbaik di Sumatera.

Dia juga mengumumkan rencana pembangunan Masjid Raya Sumsel sebagai pusat peribadatan sekaligus simbol persatuan umat.
“Semoga doa malam ini menjadi penguat agar semua niat baik terwujud,” ucapnya.

Kegiatan istighosah ini diinisiasi oleh Kementerian Agama Sumsel dan dipimpin oleh H. Ikrar, S.Ag. Ribuan jamaah hadir, termasuk para tokoh nasional dan daerah.

