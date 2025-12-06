Hadiri DWP Mengajar di MI Yatsahi Bogor, Rustini Muhaimin: Pendidikan adalah Pemberdayaan Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin, menghadiri kegiatan DWP Mengajar bertajuk “Mendidik dengan Hati, Menginspirasi Negeri” di MI Yatsahi, Kota Bogor, Jumat (5/12).

Dalam sambutannya, Rustini mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat berada di tengah keluarga besar MI Yatsahi yang disebut sebagai “tanah subur tempat nilai hidup ditanamkan dan masa depan bangsa disemai”.

“Saya bersama pengurus DWP Kemenko PM sangat berbahagia bisa hadir di sini. Saya percaya, masa depan Indonesia bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang sedang tumbuh di depan mata kita hari ini,” kata Rustini dikutip JPNN.com, Sabtu (6/12).

Rustini menegaskan bahwa tema kegiatan bukan sekadar slogan, melainkan falsafah dan kompas moral dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah proses membentuk peradaban.

“Mendidik bukan hanya soal angka, nilai, atau ranking. Mendidik adalah kerja peradaban. Ia menyentuh akal, membentuk karakter, dan menggerakkan hati,” lanjutnya.

Dia menekankan bahwa siswa-siswi MI Yatsahi adalah alasan utama kegiatan ini digelar.

Melalui program DWP Mengajar, DWP Kemenko PM ingin menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pendidikan, keberanian anak bermimpi, keteguhan guru, dan harapan para orang tua agar anak tumbuh menjadi pribadi hebat dan bijaksana.

Dalam kesempatan tersebut, Rustini juga menyampaikan pesan khusus kepada para siswa untuk membudayakan membaca buku.