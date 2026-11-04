Hadiri FBPI 2026, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Dorong Inovasi Jadi Penggerak Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta, Baroto, menghadiri Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/11).
Kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong pemanfaatan dan komersialisasi paten untuk memperkuat perekonomian nasional.
Baroto hadir bersama jajaran pimpinan tinggi dan pegawai Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) itu mengusung tema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan".
FBPI 2026 mempertemukan inventor, lembaga riset, perguruan tinggi, pelaku industri, dan investor untuk membuka peluang kerja sama dalam pengembangan serta pemanfaatan hasil invensi.
Melalui forum tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat membangun kolaborasi yang mendorong hasil inovasi memiliki nilai ekonomi.
Rangkaian kegiatan diisi dengan diskusi dan talk show yang membahas pengembangan teknologi serta peluang pemanfaatan invensi untuk menjawab kebutuhan industri.
Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya mendorong hasil penelitian agar tidak berhenti pada tahap pendaftaran paten, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dan solusi yang bermanfaat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan paten sebagai aset strategis yang mampu memberikan manfaat ekonomi.
Kanwil Kemenkum DK Jakarta menghadiri FBPI 2026 untuk mendorong komersialisasi paten dan inovasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jelang IGA 2026, Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Jadikan Inovasi sebagai Budaya Kerja
- Arif Rahman Dorong KNMP Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir, Bukan Sekadar Infrastruktur
- Perkuat Tata Kelola, Kemenimipas Sosialisasikan Kebijakan & Inovasi STAR ASET BMN
- Kemenkum Jakarta Dorong Komersialisasi Paten melalui Pendampingan Inventor
- Peringati HUT Ke-62, Golkar Diingatkan Perkuat Inovasi & Doktrin Kekaryaan
- Brigjen I Made Agus Prasatya Konsisten Hadirkan Inovasi dan Pelayanan Masyarakat