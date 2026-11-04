menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Hadiri FBPI 2026, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Dorong Inovasi Jadi Penggerak Ekonomi

Hadiri FBPI 2026, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Dorong Inovasi Jadi Penggerak Ekonomi

Hadiri FBPI 2026, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Dorong Inovasi Jadi Penggerak Ekonomi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kanwil Kemenkum DK Jakarta menghadiri FBPI 2026 untuk mendorong komersialisasi paten dan inovasi. Foto: Humas

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta, Baroto, menghadiri Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/11).

Kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong pemanfaatan dan komersialisasi paten untuk memperkuat perekonomian nasional.

Baroto hadir bersama jajaran pimpinan tinggi dan pegawai Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) itu mengusung tema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan".

Baca Juga:

FBPI 2026 mempertemukan inventor, lembaga riset, perguruan tinggi, pelaku industri, dan investor untuk membuka peluang kerja sama dalam pengembangan serta pemanfaatan hasil invensi.

Melalui forum tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat membangun kolaborasi yang mendorong hasil inovasi memiliki nilai ekonomi.

Rangkaian kegiatan diisi dengan diskusi dan talk show yang membahas pengembangan teknologi serta peluang pemanfaatan invensi untuk menjawab kebutuhan industri.

Baca Juga:

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya mendorong hasil penelitian agar tidak berhenti pada tahap pendaftaran paten, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dan solusi yang bermanfaat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan paten sebagai aset strategis yang mampu memberikan manfaat ekonomi.

Kanwil Kemenkum DK Jakarta menghadiri FBPI 2026 untuk mendorong komersialisasi paten dan inovasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI