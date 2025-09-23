menu
Hadiri Final Seleknas Tinju Piala Menpora 2025, Menteri Dito Sampaikan Hal Ini
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri final Seleknas Tinju Piala Menpora 2025 di Hall Basket Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (26/7) malam. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menghadiri final Seleksi Nasional (Seleknas) cabang olahraga tinju di Hall Basket Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Seleknas tinju Piala Menpora 2025 yang bertajuk Piala Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2025 tersebut merupakan langkah konkret dan tanggungjawab pemerintah dalam menyikapi dinamika tinju amatir di Indonesia.

Pelaksanaan Seleknas ini juga bukan hanya sebagai ajang penyaringan atlet terbaik dari seluruh Indonesia, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk tinju Indonesia yang solid dan kompetitif.

"Iya, kami Kemenpora mengambil alih seleknas tinju ini karena memang ada suatu dinamika yang terjadi didalam organisasi tinju Indonesia," kata Menpora Dito usai mengalungkan medali kepada pemenang, Sabtu (26/7) malam.

Seleknas tinju ini diikuti para atlet tinju berbakat dan berprestasi di kancah regional, nasional maupun internasional yang ada di Indonesia.

Sementara itu, kategori yang ada, yakni kategori Elite Man 9 kelas dan Elite Woman 8 kelas serta usia 18-39 tahun.

"Tapi alhamdulillah akhirnya seleknas ini diikuti oleh seluruh peserta yang sangat potensial di Indonesia dan seluruh perwakilan daerah dan ini final sudah ada pemenangnya," papar Menpora Dito pada seleknas yang digelar mulai Senin hingga Sabtu, 21-26 Juli 2025 ini.

Seleknas Tinju Piala Menpora 2025 menjadi bagian dari upaya penguatan pembinaan olahraga prestasi di Indonesia.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri final Seleknas Tinju Piala Menpora 2025 di Hall Basket Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta

