Hadiri Forum 50th ASCOPE, Pertamina Tegaskan Komitmen Menuju Energi Bersih dan Terbarukan

jpnn.com, BANGKOK - PT Pertamina (Persero) menegaskan tekadnya mewujudkan aspirasi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi di ajang ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE).

ASCOPE didirikan pada 1975, sebuah platform regional bagi perusahaan minyak dan gas bumi (Migas), perusahaan energi nasional dan Pemerintah untuk mendorong kolaborasi antarnegara anggota ASEAN.

Di Forum 50th ASCOPE, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan Pertamina telah memulai langkah strategis dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

“Kami telah memperluas energi terbarukan dan melakukan percepatan untuk masa depan. Kami juga berkomitmen mengembangkan biofuel,” tegas Simon dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Penegasan tersebut disampaikan Simon dalam Council Meeting 50th ASCOPE yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Baca Juga: Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Lebih lanjut Simon menyampaikan Pertamina juga telah menerapkan Biodiesel dengan kandungan 40 persen bahan bakar nabati (B40) serta memulai Bioetanol.

Kandungan nabati pada bahan bakar ini diharapkan terus meningkat di masa depan.