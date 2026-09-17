Hadiri HUT ke-67 Pelopor, Adityawarman Dorong Profesionalisme Personel

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pelopor di Gedung Resimen Hanyaken Musuh 1 Pasukan Pelopor, Kedunghalang, Kota Bogor, baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman mengapresiasi kiprah Pasukan Pelopor dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Dia berharap personel Pelopor terus memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Selamat HUT Pelopor ke-67. Semoga Pelopor Presisi makin solid, makin kuat dan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kenyamanan dan keamanan Republik Indonesia,” ujar Adityawarman.

Syukuran HUT ke-67 Pelopor tersebut turut diisi arahan Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.

Dalam arahannya, Ramdani menekankan pentingnya setiap personel menjaga moral dan etika serta meningkatkan ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugas.

Ramdani mengatakan setiap anggota memiliki karakter dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

“Tidak ada yang sempurna. Karena itu, kita harus terus melakukan evaluasi,” ujarnya.