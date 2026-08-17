Hadiri HUT ke-81 RI, Jokowi Pakai Adat Bali, Gibran Pilih Budaya NTT
jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, pada Senin (17/8).
Jokowi terpantau tiba di Istana Merdeka dengan menggunakan buggy car pada pukul 09.25 WIB.
Saat tiba, Jokowi langsung bertemu dan berjabat tangan dengan Wakil Presiden ke-13 RI Maruf Amin dan Wakil Presiden ke-11 Boediono.
Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali lengkap dengan hiasan di atas kepala.
Sementara itu, Iriana Jokowi menggunakan kebaya beraksen putih merah muda.
Jokowi, Maruf Amin, Boediono, beserta para istri berjalan menuju area upacara peringatan HUT RI.
Tak berselang lama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga tiba di lokasi dengan menggunakan baju adat Nusa Tenggara Timur.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memakai pakaian adat Bali, menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, pada Senin (17/8).
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