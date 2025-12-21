Hadiri IKA 5KMA Run 2025, AHY: Jaga Bumi dan Lingkungan Kita
jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpesan agar seluruh elemen masyarakat menjaga bumi dan lingkungan.
Pesan itu disampaikan AHY saat menghadiri IKA 5KMA Run 2025 yang digelar Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (21/12/2025).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara IKA 5KMA Run 2025.
Event olahraga itu dihadiri Ketua Umum IKA SKMA Irwan Fecho, Kapusdiklat Kementerian Kehutanan Kus Damayanti, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan bahwa bangsa ini masih berduka atas bencana yang menimpa masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan pemerintah hingga kini terus berupaya melakukan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana.
"Saya selaku menko PMK, yang juga sudah beberapa kali turun ke daerah bencana. Kita semua harus bergerak agar misi dan bantuan kemanusiaan bisa langsung diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama yang saat ini masih ada di pengungsian," kata AHY.
Selain itu, AHY menekankan pentingnya memperhatikan lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan, karena itu merupakan masa depan bangsa hingga anak cucu nanti.
"Pada akhirnya kita ingin maju tanpa merusak bumi kita, tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak hutan-hutan kita. Kalau melihat anak cucu kita, kita harus ingat menjaga bumi dan lingkungan kita," kata AHY di hadapan peserta IKA 5KAM Run 2025.
