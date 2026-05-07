Hadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo Disambut Meriah di Cebu Filipina
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disambut diaspora Indonesia dengan hangat dan antusias setibanya di Cebu, Filipina, Kamis (7/5), dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN.
Menurut keterangan resmi dari Sekretariat Presiden, kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina kali ini adalah untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Mei 2026.
Setibanya di hotel tempat bermalam, Presiden Prabowo langsung disambut oleh dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional berdiri rapi sambil menyerahkan bunga kepada Kepala Negara.
Di dalam hotel, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Tak hanya jajaran pemerintah, para diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu juga tampak antusias menyambut langsung Presiden Prabowo.
Beberapa di antaranya bahkan berkesempatan bersalaman dan berbincang singkat dengan Presiden Prabowo.
Ronald Tasik, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai dokter di Cebu, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.
Menurut Ronald, sosok Presiden terlihat hangat dan dekat dengan masyarakat Indonesia di luar negeri.
