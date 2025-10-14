menu
Hadiri KTT di Mesir, Presiden Prabowo Perlu Desak Israel Mematuhi Perjanjian Damai
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu menjadikan momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza sebagai momentum diplomasi menyuarakan gencatan senjata permanen di Palestina.

Dia berkata demikian demi menanggapi kehadiran Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10)

"Presiden harus tegas menyerukan gencatan senjata permanen dan mendesak Israel untuk mematuhi seluruh perjanjian damai yang telah disepakati dengan Hamas,” ujar Deng Ical sapaan Syamsu Rizal di Jakarta, Senin (13/10).

Legislator fraksi PKB itu menilai upaya perdamaian tidak akan berarti jika Israel masih melakukan serangan ke wilayah Gaza.

“Tidak boleh ada lagi penyerangan ke Gaza. Dunia harus bersatu menolak kekerasan yang menimbulkan korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Deng Ical.

Selain perdamaian, dia mendorong Presiden Prabowo menggunakan forum KTT Perdamaian Gaza menyuarakan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina.

"Suara Presiden Prabowo di forum dunia sangat penting untuk memastikan bahwa kemerdekaan Palestina menjadi jalan menuju perdamaian abadi,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Mesir, pada Minggu (12/10) malam.

