Hadiri Launching Kerja Sama Perikanan RI–Tiongkok, Bea Cukai Tual Siap Perkuat Sinergi

jpnn.com, TUAL - Bea Cukai Tual menghadiri launching implementasi Kerja Sama Perikanan Tangkap antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG).

Kegiatan yang berlangsung di Kota Tual pada Kamis (24/9) tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan kerja sama perikanan tangkap sekaligus pengembangan potensi perikanan di wilayah Maluku.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, serta Duta Besar RRT untuk Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi safety briefing, peninjauan industri pengolahan ikan dan pembongkaran hasil tangkapan kapal modelling, stan UMKM, serta kapal TCG yang diimpor langsung dari Tiongkok ke Indonesia.

Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyampaikan implementasi kerja sama ini menjadi momentum penting setelah penantian selama satu dekade.

“Setelah kurang lebih sepuluh tahun menunggu, akhirnya terwujud pengaturan yang jelas bagi kapal penangkap ikan untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia, dengan kewajiban seluruh hasil produksinya didaratkan di pelabuhan di Maluku dan dapat diolah lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah,” kata Wahyu.

Indonesia mendorong skema penangkapan ikan terukur berbasis kuota serta adopsi teknologi budidaya.

Langkah ini penting mengingat produksi budidaya nasional masih berada di kisaran 5,5 juta ton per tahun, jauh tertinggal dari Tiongkok yang telah mencapai lebih dari 80 juta ton per tahun.