Hadiri Panen Jagung di Tuban, Presiden Prabowo Ungkap Alasan Dekat dengan Petani

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan adanya kedekatan mendalam antara dirinya dengan masyarakat petani di Indonesia.

Pengalaman panjangnya sebagai prajurit tentara serta rekam jejak kepemimpinannya di organisasi pertanian menjadi fondasi kuat di balik kedekatan emosional tersebut.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri agenda strategis nasional yang berpusat di wilayah Jawa Timur.

"Saya merasa dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi Ketua Umum HKTI," ujar Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada kegiatan panen raya jagung serentak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Tidak hanya karena pengalamannya karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum HKTI, pengalaman sebagai komandan pasukan tempur juga turut menambahkan rasa kedekatannya dengan para petani.

"Saya dulu komandan pasukan tempur, kita kalau berangkat operasi tempur yang kita cek bukan peluru, tapi kita cek dulu ada beras atau tidak," kata Prabowo.

Baca Juga: HKTI Sebut Stok Beras Melimpah di Lapangan

Kepala Negara menyampaikan bahwa ketersediaan pasokan beras sangat penting bagi prajurit karena dapat membantu perhitungan seberapa lama operasi tempur itu mampu berjalan.

Tidak hanya itu, merujuk pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ketika tentara mendapat dukungan dari masyarakat biasa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dukungan itu penting karena pada masa tersebut tentara dan polisi masih banyak yang belum mendapatkan upah memadai.