Hadiri Peluncuran Buku Mencari Cerita Jakarta, Rano Karno: Gagasan Kreatif
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri acara peluncuran buku antologi “Mencari Cerita Jakarta Vol. 1” yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Buku yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Wahana Edukasi itu adalah sebentuk bank naskah yang didapatkan dari hasil kurasi untuk mengukuhkan visi Jakarta sebagai Kota Sinema.
Menurut dia, buku tersebut sejalan dengan inisiatif Pemprov DKI Jakarta melalui ‘Filming in Jakarta’-sebuah layanan satu pintu untuk mempermudah perizinan dan kebutuhan produksi film di Jakarta.
Di satu sisi, ‘Filming in Jakarta’ menyediakan infrastruktur produksi.
"Di sisi lain Mencari Cerita Jakarta menyediakan gagasan kreatif yang datang dari pengalaman warganya," ungkap pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Bang Doel menambahkan peluncuran antologi ini merupakan langkah awal dari perjalanan menjadikan Jakarta sebagai Kota Sinema.
Melalui ‘Mencari Cerita Jakarta’, cerita tidak berhenti di halaman buku, tetapi menjadi benih gagasan untuk karya-karya visual, audiovisual, dan format kreatif lain yang akan hadir di masa depan.
Jakarta percaya bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung dan jalan raya, tetapi juga oleh cerita yang mengikat warganya.
