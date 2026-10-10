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Hadiri Pembukaan BBKT ke-66, Wamensos Agus Jabo Ajak Karang Taruna Sukseskan Perlinsos

Hadiri Pembukaan BBKT ke-66, Wamensos Agus Jabo Ajak Karang Taruna Sukseskan Perlinsos
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (tiga dari kiri) saat menghadiri pembukaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) ke-66 di Banjir Kanal Timur (BKT) Pintu Air Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (10/10). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak seluruh jajaran Karang Taruna menjadi agen perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

Mereka diharapkan terlibat aktif dalam mendata masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Ajakan tersebut disampaikan Wamensos Agus Jabo saat menghadiri pembukaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) ke-66 di Banjir Kanal Timur (BKT) Pintu Air Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (10/10).

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Kegiatan ini digelar Karang Taruna Jakarta Timur dengan berbagai kegiatan budaya dan bakti sosial.

"Jadi sekarang ini kami sedang membangun gerakan dan saya minta nanti Karang Taruna menjadi agen-agen Perlinsos supaya data dari masyarakat miskin masuk (dalam data) dan bantuan sosial tepat sasaran," kata Agus Jabo.

Agus Jabo mengatakan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka digitalisasi data bansos.

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Dia berharap Karang Taruna menjadi garda terdepan untuk mendampingi masyarakat prasejahtera, terutama dalam hal pendataan.

"Kalian adalah pilar sosial, kalian adalah pendamping sosial. Jangan sampai tetangga-tetangga kalian ada yang miskin, ada yang kekurangan," tegas dia.

Ini pesan Wamensos Agus Jabo saat menghadiri pembukaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) ke-66 di Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur

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