Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Polri, Lisa Mariana: Doakan Yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil, Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

Berdasarkan pantauan, Lisa Mariana didampingi tim kuasa hukumnya, tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 14.27 WIB.

Perempuan 25 tahun itu tampak memakai dress berlengan panjang dengan kerah, berwarna putih dan motif hitam.

Namun, Lisa Mariana tampak tak banyak berkomentar saat ditanyai awak media.

Dia hanya mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan hari ini dan meminta doa yang terbaik.

"Siap saja. Doakan yang terbaik ya," ujar Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

Baca Juga: Status Tersangka Lisa Mariana Tak Hambat Proses Hukum di KPK

Mantan model majalah dewasa itu pun memilih melempar senyum ketika ditanyai oleh awak media apakah ada yang ingin disampaikannya.

Lisa Mariana beserta tim kuasa hukumnya lantas masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. "Masuk dahulu," tuturnya.