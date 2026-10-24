Hadiri Penutupan Kongres XXIV INI, Menkum Ungkap Target E-Notary Rampung Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengatakan meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi notaris diharapkan mampu memperkuat tata kelola profesi sekaligus mencegah penyalahgunaan akun dan potensi pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital layanan kenotariatan melalui pengembangan sistem E-Notary yang terintegrasi, aman, dan didukung basis data akurat.

Pesan tersebut disampaikan Supratman saat menutup Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Padma Hotel Semarang, Jumat (23/10).

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Di hadapan ribuan notaris, Supratman menegaskan pentingnya integritas notaris sebagai pejabat umum serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesi.

“Tujuan digitalisasi adalah big data yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah kebijakan di masa-masa yang akan datang,” ujar Supratman.

Dia pun menggarisbawahi bahwa digitalisasi layanan kenotariatan tidak sekadar bertujuan mempercepat proses administrasi.

“Namun, juga membangun basis data yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah. Karena itu, Kementerian Hukum menyambut dukungan anggota INI terhadap pengembangan E-Notary,” papar Supratman.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan protokol notaris serta pengamanan akses akun.