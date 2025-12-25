Hadiri Perayaan Natal di Manado, Menag Nasaruddin Tekankan Soal Solidaritas & Kepedulian

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (24/12).

Kehadiran Menag Nasaruddin menegaskan komitmen pemerintah dalam merawat kerukunan umat beragama serta memperkuat persaudaraan lintas iman di Indonesia.

Menag Nasaruddin disambut langsung oleh Uskup Manado Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC, para pastor, serta ribuan umat Katolik yang memadati Katedral Manado.

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin mengatakan bahwa Natal tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga momentum menghadirkan nilai kasih, kepedulian, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan bangsa, Natal mengingatkan bahwa iman harus terwujud dalam kepedulian nyata kepada sesama. Solidaritas, empati, dan persaudaraan adalah kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa,” kata Menag Nasaruddin.

Dia juga mengajak seluruh umat beragama untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat harmoni sosial, sebagai fondasi penting dalam membangun Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban.

Uskup Manado Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menag Nasaruddin dalam perayaan Natal tersebut. Menurut dia, kehadiran menag mencerminkan perhatian dan kepedulian negara terhadap kehidupan umat beragama.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama. Ini menjadi penguatan bagi kami bahwa gereja dan pemerintah berjalan bersama dalam membangun kehidupan beragama yang rukun dan penuh kasih,” katanya.