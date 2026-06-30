Hadiri Pertemuan Tingkat Dirjen ASEAN ke-35, Bea Cukai Aktif di Forum Internasional

jpnn.com, KAMBOJA - Bea Cukai menghadiri The 35th ASEAN Directors General of Customs Meeting yang diselenggarakan di Kamboja pada 2-4 Juni 2026.

Pertemuan tingkat Direktur Jenderal Bea dan Cukai di ASEAN tersebut merupakan forum tahunan yang bertujuan memperkuat kerja sama kepabeanan kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi ASEAN, meningkatkan fasilitasi perdagangan, serta merespons dinamika perdagangan global dan transformasi digital.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan partisipasi Bea Cukai dalam pertemuan tersebut menunjukkan peran aktif instansinya dalam mengikuti forum internasional.

"Partisipasi Bea Cukai guna meningkatkan kerja sama dan sinergi antarnegara anggota,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Selain Indonesia, pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan seluruh negara anggota ASEAN, mitra wicara ASEAN (Australia, China, Jepang, dan Korea), World Customs Organization (WCO), serta perwakilan sektor swasta seperti US-ASEAN Business Council (USABC), EU-ASEAN Business Council (EUABC), dan ASEAN Business Advisory Council (ABAC).

Isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, ASEAN Single Window (ASW), ASEAN Customs Transit System (ACTS), Authorized Economic Operator (AEO), reformasi dan modernisasi kepabeanan, serta penguatan kerja sama dengan mitra dialog dan sektor swasta.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pertemuan menunjukkan bahwa arah pengembangan kepabeanan ASEAN semakin mengedepankan digitalisasi layanan, interoperabilitas data, penguatan pengawasan berbasis risiko, fasilitasi perdagangan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor bisnis.

“Hasil forum berupa pertukaran informasi antarnegara diharapkan dapat memperkuat pengawasan kepabeanan Indonesia dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat global berbasis digital dan data,” ujar Budi.