Hadiri Pesta Rakyat 2, Menko IPK AHY Disambut Lebih dari 50.000 Masyarakat Sulut
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri "Pesta Rakyat 2" yang bertema “Torang Suara Bumi” di Kawasan Megamas, Sabtu malam, (8/11/2025). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan visi pembangunan yang holistik tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Pesta Rakyat 2 yang bertema Torang Suara Bumi di Kawasan Megamas, Sabtu malam, 8 November 2025.

Acara akbar yang digagas oleh Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) ini diserbu lebih dari 50.000 masyarakat Sulawesi Utara yang sangat antusias menjemput kedatangan Menko AHY, kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi antara kebijakan pusat dengan semangat, kreativitas, dan perputaran ekonomi lokal, selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi generasi muda Sulawesi Utara dalam memajukan daerah sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Tema Torang Suara Bumi mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sejati harus berpihak pada rakyat dan alam. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan bumi dan kemanusiaan,” ujar AHY.

AHY menekankan bahwa festival seperti Pesta Rakyat 2 memiliki fungsi vital yang melampaui hiburan semata.

“Ini adalah pemicu vital yang mendorong perputaran ekonomi lokal, tempat bagi kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara untuk bersinar, dan bagian dari upaya kita dalam pemerataan pembangunan kewilayahan,” tegasnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan penguatan SDM unggul dan ekonomi kreatif daerah.

