Hadiri Rakortas KDKMP, Wamensos Agus Jabo Mendorong Kemudahan Penyaluran Bansos
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan percepatan pengecekan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyampaikan pemerintah menargetkan sekitar 15 ribu koperasi dapat diperiksa dalam delapan hari untuk memastikan fasilitas, pengelola, dan layanan pendukung siap beroperasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Rakortas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Menko Zulkifli mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar pengecekan dilakukan mulai 15 Oktober 2026.
Hal ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI Angkatan Darat untuk memantau kesiapan koperasi di lapangan.
“Ini menjadi concern Bapak Presiden sehingga kita juga selalu dimonitor, ditanya, ditelepon, dan saya harap ini bisa diselesaikan di sini rapatnya,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, pengecekan tidak hanya memastikan bangunan koperasi telah berdiri, tetapi juga memeriksa kesiapan operasionalnya.
Wamensos Agus Jabo bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait menghadiri Rakortas KDKMP di Kantor Kemenko Pangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Siswa Sekolah Rakyat Unjuk Kemampuan di Olimpiade Bahasa Asing Karang Taruna
- IPNU dan IPPNU Dukung Gerakan Nasional Peduli Tetangga Lewat Agen Perlinsos
- Lantik Sekjen Kemensos M Hasan Chabibie, Gus Ipul Berpesan Begini
- Gus Ipul Ajak ASN dan Warga Bandung Barat-Pekalongan Jadi Agen Perlinsos
- Kemensos Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir Bandang di Kota Padang
- Wamensos Agus Jabo Ajak Mahasiswa Turun Tangan Bantu Penanganan Bencana