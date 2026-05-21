Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menghadiri Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2027).

Senator Dedi Iskandar menyambut baik agenda tersebut.

“Saya kira ini konvensi baru yang memberikan ruang lebih besar kepada DPD RI untuk dilibatkan meskipun dalam posisi sebagai undangan untuk melihat bagaimana kemudian pemerintah menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di RAPBN 2027,” ujar Senator Dedi Batubara seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Oleh karena itu, Senator Dedi yang juga Ketua SC Muktamar Al Washliyah XXIII yang akan berlangsung pada 7-10 Juli 2026 itu memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena pada momen Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026 menyampaikan pidato di Rapat Paripurna DPR yang dihadiri DPD RI.

“Ini konvensi baru dan menjadi momen bersejarah,” ujar Senator Dedi yang juga Ketua Al Washliyah Provinsi Sumatera Utara ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Prabowo menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).