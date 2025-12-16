Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Wamen Christina Ungkap Arahan Presiden Prabowo Soal Penanganan Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terkait penanganan bencana yang menimpa Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini (kemarin, red) menegaskan langkah yang sudah dilakukan, perhatian dan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Wamen Christina.

Dalam sidang tersebut, kata Wamen Christina, Presiden Prabowo menyampaikan langsung kondisi terkini di daerah terdampak serta langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan pemerintah.

Presiden juga menekankan berbagai upaya yang dijalankan saat ini masih belum cukup dan akan terus ditingkatkan demi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan secara rutin. Hingga saat ini, Presiden telah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat. Ke depan, Presiden mengagendakan kunjungan langsung setiap pekan guna memantau perkembangan situasi dan memastikan distribusi bantuan berjalan optimal,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

Tidak hanya itu, kata dia, masing-masing kementerian dan lembaga juga melaporkan langkah konkret yang telah dilakukan saat Sidang Kabinet Paripurna.

Dia mencontohkan Kementerian P2MI yang telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, hasil penggalangan baik internal maupun eksternal kementeriannya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).