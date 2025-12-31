Hadiri Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil, Atalia Tersenyum
jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang perceraiannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Atalia tiba di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung sekitar pukul 09.50 WIB.
Dia datang mengenakan setelan formal kemeja berwarna krem yang dipadukan dengan rok panjang hitam.
Ketika ditanya awak media, Atalia tak berhenti tersenyum.
Tampak tak ada keraguan dari Atalia saat menuju ke ruangan sidang untuk berpisah.
Atalia mengaku siap menjalani proses perceraian yang sedang ditempuh. Ia meminta doa agar persidangannya berjalan lancar.
"Alhamdulillah sehat. Minta doanya ya," kata Atalia ditemui di PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Adapun agenda sidang ini adalah melaporkan hasil mediasi yang sudah ditempuh kedua belah pihak.
Atalia Praratya menghadiri sidang perceraiannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
