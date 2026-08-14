Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Menumpangi Mobil Listrik Mewah, Harganya Tak Main-Main

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi hadir dengan menumpangi mobil listrik mewah BMW i7 berkelir abu-abu ke lokasi acara.

Tampak, mobil mewah yang dibanderol lebih dari Rp 3 miliar itu memiliki pelat BK 1325 yang menunjukkan bahwa kendaraan berasal dari Sumatera Utara (Sumut).

Jokowi terlihat datang dengan mengenakan setelan jas dan celana bahan serta kemeja berkelir putih.

Eks Gubernur Jakarta itu datang ke lokasi tanpa didampingi sang istri dan disambut protokoler Sidang Tahunan MPR.

Jokowi terekam melambaikan tangan ke awak media saat dipanggil sebelum memasuki ruangan Sidang Tahunan.

Selain Jokowi, Wapres kesepuluh dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin juga hadir di Sidang Tahunan pada Jumat ini.