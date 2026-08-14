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Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Menumpangi Mobil Listrik Mewah, Harganya Tak Main-Main

Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Menumpangi Mobil Listrik Mewah, Harganya Tak Main-Main
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Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke Sidang Tahunan MPR dengan menumpangi mobil BMW i7 seharga Rp3,4 miliar. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi hadir dengan menumpangi mobil listrik mewah BMW i7 berkelir abu-abu ke lokasi acara.

Tampak, mobil mewah yang dibanderol lebih dari Rp 3 miliar itu memiliki pelat BK 1325 yang menunjukkan bahwa kendaraan berasal dari Sumatera Utara (Sumut).

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Jokowi terlihat datang dengan mengenakan setelan jas dan celana bahan serta kemeja berkelir putih.

Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Menumpangi Mobil Listrik Mewah, Harganya Tak Main-Main

Eks Gubernur Jakarta itu datang ke lokasi tanpa didampingi sang istri dan disambut protokoler Sidang Tahunan MPR.

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Jokowi terekam melambaikan tangan ke awak media saat dipanggil sebelum memasuki ruangan Sidang Tahunan.

Selain Jokowi, Wapres kesepuluh dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin juga hadir di Sidang Tahunan pada Jumat ini.

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke Sidang Tahunan MPR dengan menumpangi mobil listrik mewah.

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