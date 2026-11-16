Hadiri Tabligh Akbar, Habib Aboe Ajak Warga Banjarbaru Doakan Keselamatan Bangsa

jpnn.com - BANJARBARU - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menghadiri Tabligh Akbar bertajuk “Penyejuk Hati dan Doa Keselamatan Negeri serta Presiden Republik Indonesia” di Masjid Agung Al-Munawwarah, Kota Banjarbaru, Sabtu (14/11/) malam.

Kehadiran Habib Aboe yang juga tokoh masyarakat Kalimantan Selatan di tengah ribuah jemaah, itu menjadi momentum menyapa langsung masyarakat Banjarbaru sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan melalui jalur spiritual dan doa bersama.

Habib Aboe menyoroti berbagai tantangan dan dinamika yang tengah dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini, mulai dari isu lingkungan hingga dinamika sosial kenegaraan.

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"Tak dapat dipungkiri beberapa waktu terakhir, bangsa ini banyak ujian mulai dari persoalan karhutla sampai persoalan politik dan hukum," ujar Habib Aboe.

Melihat kondisi tersebut, dia mengajak seluruh masyarakat yang hadir maupun warga Indonesia secara luas untuk tidak berhenti mengetuk pintu langit demi kebaikan negeri.

"Mari doakan untuk keselamatan bangsa, kita mohonkan untuk keamanan negara, dan tentunya kesejahteraan untuk rakyat semuanya," ucapnya.

Habib Aboe mengapresiasi rangkaian acara yang memadukan munajat doa dan siraman rohani dari para ulama. Menurut dia, kehadiran para tokoh agama dalam majelis ini memberikan energi positif yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Doa bersama Guru Wildan adalah bentuk syukur kita atas rahmat Allah terhadap bangsa ini dan permohonan kepada-Nya untuk perbaikan bangsa ini ke depan, sedangkan tausiyah dari Ustaz Hilman Fauzi adalah bentuk pengingat, penyejuk, dan penyemangat kita agar selalu rukun dalam kehidupan bermasyarakat," ungkapnya.