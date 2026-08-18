Hadiri Upacara di Istana, Warga Kotamobagu Ini Semringah Bertemu Didit
jpnn.com, JAKARTA - Warga Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Chandra E Damopolii mendapat kesempatan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Chandra mengaku bahagia dapat menyaksikan secara langsung rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi di lingkungan Istana Kepresidenan.
Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berkesan yang tidak mudah dilupakan.
Kebahagiaan Chandra bertambah setelah dirinya berkesempatan bertemu dengan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu momen yang berkesan baginya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.
"Saya sangat bahagia bisa hadir di Istana dan mengikuti upacara kemerdekaan. Bertemu Mas Didit juga menjadi pengalaman yang luar biasa," ujar Chandra.
Dia menilai kehadiran secara langsung dalam upacara kemerdekaan di Istana menjadi momentum untuk meneguhkan kecintaan terhadap Indonesia. Chandra juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Chandra menyatakan dukungannya kepada Prabowo apabila kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Warga Kotamobagu Chandra E Damopolii semringah bertemu Didit Hediprasetyo saat upacara di Istana.
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