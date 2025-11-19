Hadiri Upacara HUT Ke-80 Korps Marinir TNI AL, Kadislitbangal Saksikan Penyematan Baret Ungu Kepada Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Kolonel Laut (T) Teguh Kadyat Yudharto, S.T., M.MT., menghadiri upacara Peringatan ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Kadislitbangal Kolonel Laut (T) Teguh Kadyat Yudharto, S.T., M.MT. (poisisi belakang). Foto: Dispen Dislitbangal

Baca Juga: Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Pasukan Pendarat Korps Marinir

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Kegiatan hari jadi ke-80 Marinir yang terbuka untuk masyarakat umum ini mengangkat tema “Korps Marinir TNI AL Bersama Rakyat Membangun Indonesia Maju.”

Rangkaian upacara yang ditandai dengan penghargaan "Baret Ungu Marinir" kepada Panglima TNI, disaksikan langsung oleh Wakasal Laksdya TNI Erwin S Aldedharma, Panglima Kormar Letjen TNI Mar Endi Supardi dan para Pejabat Tinggi TNI lainnya.

Baca Juga: Wakil Komandan Kormar Tinjau Tank Transporter untuk Korps Marinir TNI AL

Hal ini juga menandai pengukuhan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir ke-49.

Panglima TNI dalam amanatnya menyampaikan peringatan Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL pada hakikatnya merupakan momentum untuk menjaga nilai-nilai tradisi dan sejarah pengabdian Korps Marinir kepada bangsa dan negara serta sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu Korps Marinir yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.