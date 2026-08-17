Hadiri Upacara Kemerdekaan RI, Dewi Soekarno Sebut Istana Negara Banyak Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - Dewi Soekarno, istri Presiden ke-1 RI Soekarno, menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Dewi Soekarno terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 07.09 WIB.

Dia tampak mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan selendang bercorak merah dan cokelat.

Kehadiran Dewi Soekarno di Istana Merdeka membuatnya kembali mengingat kenangan masa lalu.

Dewi mengaku kaget karena Kompleks Istana Kepresidenan banyak mengalami dibandingkan saat dirinya masih sering berada di lingkungan tersebut.

“Saya kaget sekali istananya sudah ganti banyak ya, ada gedung yang dulu tidak ada. Dulu antara Istana Negara dan Istana Merdeka ada halaman yang besar, sekarang ada gedung,” ucap Dewi Soekarno.

Meski melihat banyak perubahan, Dewi Soekarno berharap Indonesia terus mengalami kemajuan di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun.

Dia pun menyampaikan harapannya agar Indonesia semakin maju ke depannya.