Hadiri Wayangan, Cak Imin Suarakan Politik untuk Kebahagiaan

jpnn.com, KLATEN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa berpolitik bukan semata-mata demi meraih kekuasaan. Menurut menteri koordinator pemberdayaan masyarakat itu, tujuan utama politik ialah demi mencapai kesejahteraan bersama.

Cak Imin -panggilan akrab Muhaimin- mengatakan hal itu saat membuka pergelaran wayang kulit di Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (4/9/2026) malam.

Wayangan yang menghadirkan dalang Ki Cahyo Kuntadi dengan lakon Pandawa Boyong itu digelar dalam rangka hajatan keluarga besar Bendahara Umum PKB H. Bambang Susanto.

“Di PKB itu perjuangan politik bukan sekadar murni politik. Politik itu sarana menuju kebahagiaan dan kesejahteraan,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut Muhaimin mengutip pesan mentor politiknya yang juga Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin mengatakan bahwa Gus Dur berpesan soal tujuan politik demi kemanusiaan.

“Politik bukan tujuan utama, karena tujuan utamanya kemanusiaan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan sikap PKB yang selalu terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak mana pun, termasuk parpol lain, demi mencapai tujuan bersama.

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas menceritakan soal dirinya sempat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah se-Solo Raya (eks Keresidenan Surakarta) sebelum menghadiri pagelaran wayang di Klaten. Menurut Cak Imin, para kepala daerah yang hadir pada rapat di Solo itu berasal dari berbagai partai.