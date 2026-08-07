Hadirkan 500 Perusahaan, IGHE 2026 Targetkan 30.000 Pembeli Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Global Housewares Expo (IGHE) 2026 kembali digelar sebagai ajang pameran dagang internasional untuk industri gifts, housewares, dan home furnishings.

Pameran yang berlangsung pada 20–22 Agustus 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran itu diharapkan menjadi wadah mempertemukan pelaku industri, distributor, hingga pembeli dari berbagai negara.

IGHE 2026 merupakan hasil kolaborasi Foreign Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce, Guangdong Chaoyu Exhibition Co., Ltd., serta diselenggarakan oleh PERAGA EXPO bersama kantor perwakilan Chaoyu di Indonesia.

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Pameran ini dirancang untuk memperluas jejaring bisnis, memperkenalkan inovasi produk, dan membuka peluang kerja sama di pasar Indonesia maupun kawasan ASEAN.

Memasuki penyelenggaraan keenam, IGHE mencatat pertumbuhan yang konsisten. Pada edisi 2025, pameran tersebut diikuti lebih dari 300 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang menampilkan lebih dari 10.000 produk di area seluas 10.000 meter persegi.

Sebanyak 19.488 pembeli profesional, termasuk lebih dari 650 VIP Buyers, tercatat menghadiri pameran tersebut.

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Tahun ini, penyelenggara menargetkan peningkatan skala dengan menghadirkan lebih dari 500 perusahaan yang mengisi lebih dari 1.000 stan.

Selain itu, lebih dari 30.000 pembeli internasional diproyeksikan hadir untuk menjajaki peluang kerja sama bisnis dan perdagangan.