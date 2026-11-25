jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk melalui Nurani Astra menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memperluas bantuan kemanusiaan di tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi Astra dan PMI ini menyasar sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, penyediaan air bersih, kesiapsiagaan bencana di sekolah, hingga perbaikan rumah warga.

Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Sikka, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Selain memenuhi kebutuhan dasar, program ini juga mencakup dukungan pemulihan bagi warga terdampak gempa bumi.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Astra Gita Tiffani Boer kepada Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Kantor Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/11).

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Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan kolaborasi dengan PMI merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk di kawasan timur Indonesia.

"Selama hampir tujuh dekade, Astra tumbuh bersama Indonesia. Kami ingin pertumbuhan itu terus dirasakan oleh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah timur Indonesia," ujar Boy dalam keterangan perusahaan.

Menurutnya, kerja sama Astra dan PMI telah terjalin dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"Bersama PMI, Astra telah melalui berbagai momen kemanusiaan. Astra percaya, kolaborasi yang konsisten adalah kunci untuk menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Salah satu fokus bantuan Nurani Astra bersama PMI adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi.