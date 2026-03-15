Hadirkan Beragam Fasilitas Mumpuni, SMRA Bangun Pusat Hunian & Bisnis Baru di Serpong

jpnn.com, SERPONG - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melalui pengembangan Summarecon Serpong turut berperan dalam membentuk wajah kawasan modern Serpong.

Dikembangkan di atas lahan sekitar 850 hektare, kawasan ini menghadirkan konsep kota terpadu yang memadukan hunian, area komersial, pendidikan, hingga ruang publik dalam satu lingkungan yang nyaman.

Executive Director Summarecon Serpong, Albert Luhur, mengatakan pengembangan kawasan bukan sekadar membangun properti, melainkan proses membentuk ruang hidup yang mampu berkembang lintas generasi melalui perencanaan yang matang, integrasi fungsi kawasan, serta konektivitas yang mendukung aktivitas masyarakat.

"Beragam akses menuju Summarecon Serpong diyakini akan semakin meningkatkan nilai kawasan dan merangsang tumbuhnya berbagai potensi bisnis," kata Albert.

Seiring perkembangannya, Summarecon Serpong telah membangun lebih dari 12.000 unit rumah, sekitar 6.000 unit apartemen, 1.800 kavling perumahan, serta sekitar 2.000 unit ruko.

Empat kawasan utama, yaitu Pondok Hijau Golf, The Springs, Scientia Garden, dan Symphonia, menghadirkan karakter hunian yang beragam namun tetap terhubung dalam satu kawasan terpadu.

Beragam fasilitas dan tenant ternama juga hadir di sejumlah ruko komersial di Summarecon Serpong.

Terbaru, Summarecon Serpong meluncurkan City Hub, ruko premium yang berlokasi strategis di Jalan Utama Boulevard Gading Serpong pada 2025 dan City Gate ruko premium yang berlokasi di Serpong Central Business District pada Maret 2026.

Summarecon Serpong terus tumbuh sebagai salah satu destinasi urban living yang menawarkan keseimbangan antara kehidupan modern dan kualitas lingkungan.

