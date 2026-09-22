Hadirkan Bioskop di Rumah, Epson Rilis Proyektor 4K Ultra-Short-Throw EH-LS970B

jpnn.com, JAKARTA - Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi AI, serta sistem audio Sound by Bose dalam satu perangkat.

EH-LS970B dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin memiliki pengalaman menonton yang lebih imersif di rumah, tanpa harus memenuhi ruang dengan televisi berukuran besar atau perangkat audio tambahan.

Proyektor itu dapat menghasilkan tampilan mulai dari 80 hingga 150 inci, meski ditempatkan hanya beberapa sentimeter dari dinding.

“Konsumen saat ini semakin mencari pengalaman hiburan yang lebih imersif di rumah, tetapi layar yang lebih besar tidak seharusnya berarti harus mengorbankan ruang atau menghadapi instalasi yang rumit,” ujar Zanipar SA Siadari, Head of Visual Instrument Epson Indonesia.

Perangkat itu memiliki desain ultra-short-throw yang bisa ditempatkan dekat dengan dinding atau layar.

Untuk menghasilkan gambar berukuran 120 inci, misalnya, proyektor ini hanya membutuhkan jarak sekitar 17,3 cm dari layar.

Dengan begitu, area di ruang keluarga tetap terasa lebih lega dan fleksibel.

Salah satu keunggulan utama EH-LS970B adalah kemampuannya menghadirkan pengalaman layar besar tanpa instalasi yang rumit.