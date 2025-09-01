menu
Hadirkan Bumi Berseru Festival 2025, Telkom Ajak Kolaborasi Inovasi Ramah Lingkungan

kiri ke kanan: Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Prasetyaningsih Soewarno, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto dan Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto di acara Grand Launching Bumi Berseru Fest (BBF) 2025 di Solo pada Sabtu (23/8). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menghadirkan Bumi Berseru Festival (BBF) 2025, sebuah ajang kolaborasi inovasi lingkungan yang melibatkan masyarakat, komunitas, akademisi, hingga pelaku UMKM.

Festival ini menjadi lanjutan dari suksesnya BBF 2024 yang berhasil menjaring ratusan inovasi ramah lingkungan serta melahirkan gerakan nyata di berbagai daerah Indonesia.

Bumi Berseru Fest (BBF) 2024. Foto: Dokumentasi Telkom

Grand Launching Bumi Berseru Fest (BBF) 2025 resmi digelar secara hybrid di Coffee Beans Solo dan melalui live streaming pada Sabtu (23/8).

Krisis iklim dan meningkatnya kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini.

Berdasarkan data dari WALHI pada Environmental Outlook 2025, sepanjang 2014–2023 Indonesia kehilangan 4,36 juta hektare hutan primer basah.

Kementerian Lingkungan Hidup pada momen Hari Lingkungan Hidup 2025 menyampaikan Indonesia menghasilkan sekitar 56,6 juta ton sampah per tahun, namun hanya 22,09 juta ton (39 persen) yang dikelola secara layak.

Sebagian besar sisanya, lebih dari 34 juta ton, menjadi pencemar lingkungan.

