Hadirkan Konsep Berbeda, JETE RUN 2026 Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - JETE RUN 2026 menghadirkan konsep berbeda pada penyelenggaraan tahun ini.

Tidak hanya menggelar lomba lari 5K dan 10K, ajang tersebut dikemas dalam format festival dengan berbagai kegiatan pendukung.

Gelaran yang berlangsung di kawasan Balai Kota Surabaya pada Minggu, 6 September 2026, itu diikuti lebih dari 5.000 pelari.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka langsung perlombaan yang turut dihadiri atlet, komunitas lari, influencer, tamu undangan, dan masyarakat.

Mengusung konsep JETE RUN Festival 2026, menjadikannya meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Penghargaan diberikan untuk kategori ajang lari dengan ragam kegiatan pendukung terbanyak.

Event di tahun ini turut menghadirkan 21 kegiatan pendukung dalam satu rangkaian acara. Aktivitas yang digelar mencakup olahraga, wellness, kreativitas, hiburan, hingga kegiatan komunitas. Ragam kegiatan tersebut menjadi dasar pemberian penghargaan MURI kepada JETE RUN Festival 2026 sebagai ajang lari dengan ragam kegiatan pendukung terbanyak.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu pencapaian baru dalam penyelenggaraan JETE RUN tahun ini. Tidak hanya berfokus pada perlombaan semata, kegiatan peserta sudah dimulai sebelum race day dan berlanjut setelah melewati garis finish.

Momentum JETE RUN Festival 2026 juga menjadi tempat penyerahan dua penghargaan MURI lainnya kepada JETE.