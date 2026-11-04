Hadirkan Konsep dan Menu Baru, YOSHINOYA Buka Outlet di Kemanggisan

jpnn.com, JAKARTA - YOSHINOYA membuka outlet baru di Kemanggisan Utama Raya, Jakarta pada Selasa (3/11) dengan menghadirkan konsep baru dan menu baru.

Eko Budianto Marketing activation manager YOSHINOYA mengatakan outlet ini menampilkan konsep baru yang lebih modern dan fresh.

"Area store yang lebih nyaman, dengan adanya penambahan pilihan sistem self order melalui Kiosk dan QR Code pada masing-masing meja, sehingga customer dapat memesan tanpa antri dan pesanan langsung diantar ke meja," ujar Eko.

Beragam menu baru exclusive di YOSHINOYA Kemanggisan Utama Raya, seperti:

Menu Udon: Sukiyaki Beef Udon Soup, Nabeyaki Beef Udon Soup, Curry Udon Soup dan Beef Wakame Udon, harga mulai dari Rp64 ribu

Oyakodon Chicken (tersedia juga dengan Beef), harga mulai dari Rp55 ribu

Mango Kakigori Snow Ice, harga Rp20 ribu

Tamago-Chan “Happy Egg” Pancake Cheesy Bites dengan Maple Syrup, harga mulai dari Rp16 ribu

Lalu tersedia juga beragam minuman exclusive: Signature Coffee: Brownies Crumble Cream Latte, Maple Cinnamon Oat Latte, Peach Cream Ice Black, Yuzu Espresso Tonic, harga Rp38 ribu.

Minuman Elixir dengan berbagai manfaat kesehatan:

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Turmeric Honey Lemon & Red Ginger Cinnamon, harga Rp38 ribu

Real Fruit Vacuum-Blended Juice: Golden Glow (Mango, Carrot, Orange & Passion Fruit) dan Green Detox (Apple, Pineapple, Pokcoy & Lemon), diproses dengan blender khusus yang menjaga kualitas dan tekstur, sehingga juice tidak mudah terpisah seperti juice biasa, kaya akan vitamin, harga Rp45 ribu.

Minuman milk-based dengan dua varian Milk Tea yaitu Royal & Camellia Oolong, serta Strawberry Milk dan Mango Milk, dengan harga mulai dari Rp28 ribu.

Selain itu, Yoshinoya juga memberikan promo menarik di outlet Kemanggisan, di antaranya: