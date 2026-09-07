Hadirkan Lagu-Lagu Ikonik Papa T. Bob, Film Iyus Jenius Segera Tayang di Bioskop
jpnn.com, JAKARTA - Film musikal anak berjudul Iyus Jenius bakal meramaikan industri perfilman tanah air.
Diproduksi Creator Media bersama Maxstream TV Studios, Serujuga Film Studio, dan Frontline Pictures, film tersebut tak hanya menawarkan cerita untuk anak-anak.
Iyus Jenius juga membawa misi untuk menghidupkan kembali lagu-lagu legendaris karya Papa T.Bob, yang telah menemani masa kecil sejumlah generasi di Indonesia.
Salah satu produser, Gandhi Fernando mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan film Iyus Jenius.
Dia menilai bahwa genre film musikal anak masih terbilang jarang diproduksi.
Oleh karena itu, dia berharap kehadiran Iyus Jenius dapat menjadi alternatif hiburan bagi keluarga.
"Film musikal anak jarang sekali dibuat. Kami mau membangkitkan lagi film musical anak. Kalau puas bisa disebarkan lagi agar semua orang tua bisa mengajak anak-anak mereka," ujar Gandhi Fernando di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (6/9).
Sementara itu, putra Papa T. Bob, Babah T. Bob mengatakan film tersebut dibuat sebagai bentuk tribute terhadap mendiang sang ayah.
Film musikal anak berjudul Iyus Jenius bakal meramaikan industri perfilman tanah air.
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