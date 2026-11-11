Hadirkan Listrik Surya hingga 18 Sertifikat Halal, TEP Unpad Dorong Kemandirian Warga Fakfak

jpnn.com, JAKARTA - Dua titik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik fasilitas bersama warga di Kawasan Transmigrasi Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Di Tomage dan Bomberay, pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (TEP Unpad) juga menghasilkan 18 sertifikat halal bagi produk olahan UMKM setempat. Sertifikasi itu membantu pelaku usaha menjangkau pembeli dan saluran penjualan yang mensyaratkan produk bersertifikat halal.

Selain mendampingi sertifikasi, tim melatih pelaku UMKM mengolah pangan dan memasarkan produk secara digital. Melalui layanan Puskesmas Mobile, tim juga mendatangi warga untuk memberikan pemeriksaan kehamilan serta pemeriksaan gigi dan mulut.

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Ketua TEP 13 Unpad, Prof. Adwar Bajari, melaporkan bahwa tim telah mengembangkan instalasi penyaringan air tanah untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kelayakan air hasil penyaringan untuk diminum masih perlu dipastikan melalui uji laboratorium.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kegiatan di Fakfak mencerminkan arah Ekspedisi Patriot tahun ini. Setelah memetakan potensi kawasan pada tahun sebelumnya, tim kini menerapkan hasil kajian dan keahliannya untuk menjawab kebutuhan warga.

“Saya sangat bangga dan seperti yang memang sudah kita komitmenkan, bahwa berbeda dengan tahun yang lalu, ketika tahun yang lalu itu fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi, kali ini kita fokus kepada karya dan pengabdian masyarakat,” ujar Mentrans dalam dialog virtual bersama TEP Unpad dan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Selasa (10/11/2026).

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Pelaksana Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Lut Kamudi, mengapresiasi pendampingan bagi masyarakat, termasuk Orang Asli Papua di wilayah perbatasan Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah daerah mengusulkan agar pendampingan diperpanjang melampaui empat bulan.

Menanggapi usulan itu, Mentrans membuka peluang melanjutkan pendampingan melalui Beasiswa Patriot selama satu hingga dua tahun.