Hadirkan Pendidikan Bermutu, Prodi Manajemen Universitas Bakrie Terakreditasi Unggul
jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Manajemen Universitas Bakrie resmi meraih predikat Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Dudi Rudianto, S.E., M.Si., menyatakan pencapaian itu membawa seluruh Program Studi Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Bakrie mengantongi akreditasi terbaik.
Hal itu, kata dia, memperkuat posisi universitas dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang berdaya saing global.
Prof. Dudi menyatakan pencapaian ini adalah buah kerja sama seluruh pihak.
“Akreditasi Unggul ini bukti konsistensi Universitas Bakrie dalam menjaga standar akademik dan kualitas lulusan. Kami terus berkomitmen menghadirkan proses pembelajaran yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja” ujar Prof. Dudi dikutip, Rabu (10/9).
Ketua Program Studi Manajemen, Prof. M. Taufiq Amir, S.E., M.M., Ph.D., menambahkan keberhasilan prodi manajemen adalah langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kami tidak berhenti di sini. Justru ini menjadi pemicu untuk memperkuat kurikulum, penelitian, dan kolaborasi dengan industri agar lulusan Universitas Bakrie dapat memberi dampak nyata di masyarakat” ungkap Prof. Taufiq.
Predikat Akreditasi Unggul ini sekaligus menegaskan semangat Prodi Manajemen Universitas Bakrie untuk terus menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi melalui nilai Inspiring Positive Impact.(mcr10
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
